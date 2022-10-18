Про подробиці авіакатастрофи повідомляють російські медіа.

Згідно з оновленими даними МНС, під час аварії військового літака 13 людей загинули, 19 постраждали. Як уточнили в МОЗ РФ, серед жертв – троє дітей.

Понад 500 осіб з пошкодженого будинку перебувають у родичів та знайомих, всього у ньому було зареєстровано 675 осіб, повідомив крайовий оперативний штаб.

Внаслідок вибуху пожежа охопила квартири третього, четвертого та п'ятого під'їздів з першого по дев'ятий поверх. Загалом постраждали 72 квартири, вигоріло близько 2 тисяч квадратних метрів.

Очільник місцевого МНС також стверджує, що вибуху після падіння Су-34 на житловий будинок не було. Пожежа, за його словами, виникла "внаслідок розливу пального при руйнуванні літака".

Люди, що врятувалися, при цьому розповідають, що був саме потужний вибух (не "хлопки") – сусідні будинки почало трясти і всі вибігали надвір.

Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв теж спростовує вибухи боєприпасів і радить усім йти на роботу з добрим настроєм.

Наразі слідство як основна версія падіння розглядає технічну несправність повітряного судна.

Кримінальну справу про аварію літака порушено за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них.

Жителі Єйська організували стихійний меморіал біля дев'ятиповерхівки, де розбився бомбардувальник.

Але жалоба влада оголошувати не стала — на додаток, вдають, що нічого страшного нібито не сталося.

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ, поблизу житлового будинку впав військовий літак. Виникла пожежа.

Катастрофа Су-34 у Єйську стала десятою небойовою втратою військової авіації РФ після 24 лютого

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