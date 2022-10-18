Подробиці про катастрофу, жертви, руйнування та коментарі влади зібрав телеграм-канал "Можем обяснить".

Це десята небойова втрата літака російськими військами з початку війни, підрахував The Bell та друга втрата Су-34 за місяць, всього з початку жовтня розбилося чотири літаки.

Льотчики встигли катапультуватися та вижили. Вони вже дали коментарі про подію. За їхніми словами, результатом катастрофи стала пожежа в одному із двигунів.

Видання зазначає, що згідно з даними Росреєстру, в будинку на Комуністичній 20/1 зареєстровано понад 300 квартир. В оперативному штабі з ліквідації НП повідомили, що у ньому проживало близько 600 осіб.

Мешканці вистрибували з балконів, коли почалася пожежа, розповіла виданню "Вот так" одна із мешканок цього будинку: "Літак впав, уламки полетіли в будинок – там усе горіло. Нас евакуювали пожежники"..

Серед загиблих є діти, розповів місцевий політик Олександр Коровайний в ефірі "Дождя".

"Це густонаселений мікрорайон, а будинок є одним із найбільших у нашому місті", - зазначив Коровайний.

Відомо вже про чотирьох загиблих. Кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, з них семеро дорослих та одна дитина у тяжкому стані.

"Первий канал" у програмі "Время" приділив катастрофі дві з половиною хвилини. Кореспондент розповіла про "хлопки" на місці трагедії, після чого розпочався сюжет про завершення мобілізації у Москві та області.

Телеграм-канал "Атео" повідомляє, що саме літаки з військової бази у Єльську бомбили Маріуполь.

Також видання зазначає, що літак зазнав катастрофи з повним боєкомплектом. Тобто, вочевидь, знову летів на "бойове завдання".

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ, поблизу житлового будинку впав військовий літак. Виникла пожежа.

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