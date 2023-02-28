У Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза, місцева влада підтвердила вибухи
У Росії в місті Туапсе цієї ночі сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти", місцеві жителі жалілися на вибухи
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Як пише видання, посилаючись російські Telegram-канали, пожежа на нафтобазі почалася близько другої години ночі. При цьому місцеві жителі чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи.
Місцева влада в соцмережі підтвердила, що вночі на нафтозаводі було чути "хлопки", але стверджує, що "приводу для занепокоєння немає".
"Шановні мешканці міста Туапсе, з приводу нічних хлопків на території нафтобази відомо наступне: о 02:15 28.02.2023 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будові на території нафтобази, о 02:30 пожежу локалізовано на площі 200 м.кв., о 03.00 повна ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні.
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