У Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза, місцева влада підтвердила вибухи

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Як пише видання, посилаючись російські Telegram-канали, пожежа на нафтобазі почалася близько другої години ночі. При цьому місцеві жителі чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи.

Місцева влада в соцмережі підтвердила, що вночі на нафтозаводі було чути "хлопки", але стверджує, що "приводу для занепокоєння немає".

"Шановні мешканці міста Туапсе, з приводу нічних хлопків на території нафтобази відомо наступне: о 02:15 28.02.2023 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будові на території нафтобази, о 02:30 пожежу локалізовано на площі 200 м.кв., о 03.00 повна ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні.