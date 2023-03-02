У РФ заявили про "українську ДРГ" в Брянській області. У ГУР назвали ці події внутрішнім протистоянням між громадянами Росії
Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов ствердив, що повідомлення щодо "українських ДРГ" у Брянській області свідчать про внутрішнє протистояння між громадянами Росії
Про це речник ГУР заявив в коментарі Суспільному.
"Так звана Російська Федерація - це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння в середині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації",- заявив він.
Зокрема речник ГУР ствердив, що вже опубліковані свідчення про перебування бійців "Російського добровольчого корпусу" на цій території: "Це свідчить про те, що, напевно, народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури".
Андрій Юсов наголосив на необхідності перевірки інформації про загиблих та постраждалих, а також додав: "Наскільки відомо, зокрема із заяви РДК, вони воюють не проти цивільного населення, а виключно проти режиму Путіна і тих, хто йому служить".
Російські ЗМІ повідомляли, що президент РФ Володимир Путін на тлі подій на Брянщині скликає Раду безпеки, однак пізніше його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що засідання на сьогодні не планується.
- Нагадаємо, вдень 2 березня Оперативне командування "Північ" попередило про можливі провокації РФ, які націлені на дискредитацію ЗСУ.
- Тоді ж в соціальних мережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечать один одним і твердженням самої місцевої влади РФ.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до подій у Росії та порадив російському керівництву боятись своїх партизанів.
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