Про це йдеться у зверненні РДК у телеграм.

"Попри те, що губернатор Богомаз уже рапортував про "успішне відбиття атаки українських ДРГ", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки та попросили сховатися на час бойових дій", - йдеться у зверненні.

У РДК наголосили, що визвольна боротьба на території Росії набирає обертів.

У півторахвилинному відео бійці РДК спочатку збираються у рейд, потім біля воріт та у дворі сільського будинку розмовляють із чоловіком, який каже, що його населений пункт називається Случевськ, а потім стріляють уздовж вулиці зі стрілецької зброї та ручних вогнеметів.

Раніше губернатор області Олександр Богомаз заявив, що в регіоні було припинено спробу проникнення "українських диверсантів у кількості 20 осіб". Їм нанесено "вогневе ураження".

Натомість у РДК виданню "Полігон медіа" заявили: "Втрат немає. Поранених немає. Група давно залишила сектор". Група виконала "пропагандистські завдання": поспілкувалася з місцевим населенням та роздала листівки.