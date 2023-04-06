Зайшли, поспілкувалися з місцевими, повернулися: Російський добровольчий корпус повідомив про другий рейд у РФ
Група, яка називає себе Російський добровольчий корпус, заявила, що знову проникла з України на територію Росії, до Брянської області і повернувся без втрат
Про це йдеться у зверненні РДК у телеграм.
"Попри те, що губернатор Богомаз уже рапортував про "успішне відбиття атаки українських ДРГ", ми знову ловимо його на брехні! Крім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки та попросили сховатися на час бойових дій", - йдеться у зверненні.
У РДК наголосили, що визвольна боротьба на території Росії набирає обертів.
У півторахвилинному відео бійці РДК спочатку збираються у рейд, потім біля воріт та у дворі сільського будинку розмовляють із чоловіком, який каже, що його населений пункт називається Случевськ, а потім стріляють уздовж вулиці зі стрілецької зброї та ручних вогнеметів.
Раніше губернатор області Олександр Богомаз заявив, що в регіоні було припинено спробу проникнення "українських диверсантів у кількості 20 осіб". Їм нанесено "вогневе ураження".
Натомість у РДК виданню "Полігон медіа" заявили: "Втрат немає. Поранених немає. Група давно залишила сектор". Група виконала "пропагандистські завдання": поспілкувалася з місцевим населенням та роздала листівки.
- Нагадаємо, 2 березня в соцмережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечили одна одній та твердженням самої місцевої влади РФ. Згодом відео про проникнення поширило угрупування Російський добровольчий корпус, заявивши про успішну операцію.
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