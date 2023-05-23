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В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ

23 травня, 2023 вiвторок
00:29
Війна з Росією Обстріл Бєлгорода

Пізно ввечері 23 травня в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляють про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

"У Бєлгороді – приліт в будівлю ФСБ (Федеральна служба безпеки, - ред.). Через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені", - пише канал "Сота".

Пізніше він додає, що також атаковано споруду МВС.

Губернатор Гладков поки не коментує прильоти, повідомляючи лише про атаку безпілотників на Борисівку та Грайворон, у яких він звинувачує Україну:

"ЗСУ обстріляли селище Борисівка. За попередньою інформацією, постраждалих немає. З квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель, пожежі немає, пробитий дах. Усі служби виїхали на місце".

Згодом він додав, що у селищі Борисівка повторне скидання з БПЛА вибухового пристрою на адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

"У Грайвороні безпілотниками атаковано два приватні житлові будинки. Внаслідок скидання вибухових пристроїв з БПЛА сталося їхнє загоряння. Постраждалих немає", - заявив Гладков про черговий інцидент в області.

  • Нагадаємо, 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
Росія
безпілотник
Бєлгород
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