В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

"У Бєлгороді – приліт в будівлю ФСБ (Федеральна служба безпеки, - ред.). Через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені", - пише канал "Сота".

Пізніше він додає, що також атаковано споруду МВС.

Губернатор Гладков поки не коментує прильоти, повідомляючи лише про атаку безпілотників на Борисівку та Грайворон, у яких він звинувачує Україну:

"ЗСУ обстріляли селище Борисівка. За попередньою інформацією, постраждалих немає. З квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель, пожежі немає, пробитий дах. Усі служби виїхали на місце".

Згодом він додав, що у селищі Борисівка повторне скидання з БПЛА вибухового пристрою на адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

"У Грайвороні безпілотниками атаковано два приватні житлові будинки. Внаслідок скидання вибухових пристроїв з БПЛА сталося їхнє загоряння. Постраждалих немає", - заявив Гладков про черговий інцидент в області.