Про це йдеться у телеграмі корпусу.

У повідомленні зазначається, що ціль цього переходу буде озвучена пізніше.

"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону! Ціль нашого переходу стане відома найближчим часом, стежте за оновленнями", - йдеться у дописі.