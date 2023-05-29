РДК "привітав" російських прикордонників з професійним святом, вчергове перетнувши кордон з РФ
Російський добровольчий корпус повідомив, що вчергове перетнув кордон РФ на день прикордонника, таким чином "привітавши" російських воєнних
Про це йдеться у телеграмі корпусу.
У повідомленні зазначається, що ціль цього переходу буде озвучена пізніше.
"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону! Ціль нашого переходу стане відома найближчим часом, стежте за оновленнями", - йдеться у дописі.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
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