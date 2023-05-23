Про це Гладков написав у своєму telegram-каналі, додавши, що "триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами".

Окрім цього, він додав, що "під час евакуаційних заходів" померла жінка 1941 року народження, "причини наразі встановлюються".

Гладков також опосередковано підтвердив, що частину території Бєлгородської області російські військові й силовики досі не контролюють.

"Є інформація про те, що в тих населених пунктах, у які зайшов супротивник, є двоє поранених мирних жителів. Поки що до них силовики не змогли дійти. Завдання зараз зранку номер один. Сподіваюся, максимально швидко зможемо їх евакуювати та доставити до лікувального закладу. Загиблих серед мирного населення на сьогодні немає. Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – вказав він.

Пізніше Гладков надав уточнену інформацію щодо двох поранених мирних жителів.

"Сімейну пару доставили в міську лікарню №2. У жінки осколкові поранення нижніх кінцівок, стан травматичного шоку - важкий, чоловік із пораненнями черевної клітки у стані середнього ступеня тяжкості. Зараз вони в приймальному відділенні під пильним наглядом лікарів. Уся необхідна медична допомога надається", - написав він.

Станом на 09:23 він повідомив про те, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито БПЛА.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", - додав він.

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У telegram-каналі легіон "Свобода Росії" повідомили, що "зустріли світанок на звільненій території".

"Доброго ранку всім, крім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємося далі", - йдеться у дописі.

У telegram-каналі РБК-Україна пізніше повідомили про те, що операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 км².

"Такі дані наводить інтерактивна карта Deep State. На тлі заяв бійців "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів", - йдеться у дописі.

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