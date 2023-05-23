Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Військові новини У Бєлгородській області РФ продовжується "контртерористична операція". Губернатор заявляє про поранених й закликає місцевих поки не повертатися додому
Оновлено

У Бєлгородській області РФ продовжується "контртерористична операція". Губернатор заявляє про поранених й закликає місцевих поки не повертатися додому

23 травня, 2023 вiвторок
10:07
Військові новини Бєлгород вибух

Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому

Про це Гладков написав у своєму telegram-каналі, додавши, що "триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами".

Окрім цього, він додав, що "під час евакуаційних заходів" померла жінка 1941 року народження, "причини наразі встановлюються".

Гладков також опосередковано підтвердив, що частину території Бєлгородської області російські військові й силовики досі не контролюють.

"Є інформація про те, що в тих населених пунктах, у які зайшов супротивник, є двоє поранених мирних жителів. Поки що до них силовики не змогли дійти. Завдання зараз зранку номер один. Сподіваюся, максимально швидко зможемо їх евакуювати та доставити до лікувального закладу. Загиблих серед мирного населення на сьогодні немає. Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – вказав він.

Пізніше Гладков надав уточнену інформацію щодо двох поранених мирних жителів.

"Сімейну пару доставили в міську лікарню №2. У жінки осколкові поранення нижніх кінцівок, стан травматичного шоку - важкий, чоловік із пораненнями черевної клітки у стані середнього ступеня тяжкості. Зараз вони в приймальному відділенні під пильним наглядом лікарів. Уся необхідна медична допомога надається", - написав він.

Станом на 09:23 він повідомив про те, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито БПЛА.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", - додав він.

Читайте також: ISW: У Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області 

У telegram-каналі легіон "Свобода Росії" повідомили, що "зустріли світанок на звільненій території".

"Доброго ранку всім, крім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємося далі", - йдеться у дописі. 

У telegram-каналі РБК-Україна пізніше повідомили про те, що операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 км².

"Такі дані наводить інтерактивна карта Deep State. На тлі заяв бійців "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів", - йдеться у дописі.

операція в Бєлгородській області

Фото: скриншот

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
Світ
Росія
Війна з Росією
Бєлгород
Читайте також:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
21 травня, 2023 неділя
У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами, - Піонтковський
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець
21 травня, 2023 неділя
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
Роман Безсмертний
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
10:03
OPINION
Вадим Денисенко
Бєлгород: Російська машина промивання мізків не дає собі ради
10:02
МВФ
В Україні розпочала роботу місія МВФ: оцінить прогрес влади у виконанні умов програми
09:57
ЧВК «Вагнер»
Пригожин неймовірно хоче піти з Бахмута, адже розуміє, що на ПВК Вагнера чекає кривавий розгром, - Череватий
09:52
Бахмут
Понад 100 вбитими та стільки ж пораненими: Череватий назвав середньостатистичний показник щоденних втрат російських військ в районі Бахмута
09:32
Андрес Мануель Лопес Обрадор
У Перу оголосили президента Мексики персоною нон ґрата
09:29
Ексклюзив
Обстіли Запоріжжя
Уночі росіяни обстріляли Пологівський район на Запоріжжі керованими авіабомбами, - начальник районної ВА Крупський
09:24
Німеччина уряд
У німецькій опозиції виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus
09:21
Пожежа на КПП у Бєлгородщині
Британська розвідка пояснила, як РФ може використати події у Бєлгородські області на власну користь
09:18
Ворог обстріляв Куп'янськ
Ворог обстріляв Куп'янськ: пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, поранені троє людей
08:45
Франція
Франція до 2030 року скоротить викиди парникових газів на 50% 
08:26
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Уночі росіяни атакували Україну 6 "шахедами": вибухи лунали на Миколаївщині, ППО збила всі цілі
08:22
Обстріл Херсонської області
РФ обстріляла житлові квартали на Херсонщині: одна людина загинула, троє поранених
08:17
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 480 військових, гелікоптер, 34 БПЛА та 40 артсистем
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
"Бавовна" у РФ палала, палає і буде палати"
07:47
Сергій Ребров
"Не ганьбіться": Ребров звернувся до "Барселони" через відео з подякою фанам з РФ
07:36
Бахмут
Для РФ ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, - ISW
07:21
Ювентус, Ліга Європи
З "Ювентуса" зняли 10 очок у Серії A та залишили клуб без Ліги чемпіонів
07:01
ЗСУ
На 5 напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління росіян, - Генштаб
06:35
Анналена Бербок
На закритій зустрічі голів МЗС Євросоюзу Бербок посварилася із Сіярто через блокування Угорщиною допомоги Україні, - Politico
06:04
Бєлгород вибух
ISW: У Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області 
06:00
Білий дім
Вибори президента США: ще одним конкурентом Трампа став Тім Скотт
05:40
єврейська громада україни
Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як "плавучих баз терористів"
05:39
Uber
Uber Shuttle планує відновити роботу в Україну
05:22
винищувач F-16
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
04:54
Австрія
Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
04:26
Джозеф Байден
"Питання про дефолт не стоїть": Байден та Маккарті позитивно оцінили переговори щодо держборгу США
03:58
Сербія
Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця
03:30
У ЄС засудили рішення Росії порушити кримінальну справу проти суддів МКС
03:02
Папуа Нова-Гвінея
США уклали військову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю для протидії експансії Китаю в регіоні
02:25
Ріші Сунак
Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир: Сунак висловився щодо намагань "заморозити" війну
02:06
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера намагається купити військове обладнання для війни в Україні через Малі, - держдеп
01:38
суд
У Німеччині суд ув'язнив прихильника війни РФ проти України
01:26
Іран
ЄС ввів нові санкції проти Ірану за репресії щодо учасників акцій протесту
00:58
Держдеп США
США не заохочують удари по Росії, але справа України, як воювати, - держдеп
00:29
Обстріл Бєлгорода
В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ
2023, понедiлок
22 травня
23:56
Форсаж Х
Він Дізель заявив, що вже готує спін-оффи до "Форсажу", один з фільмів він присвятить жіночим персонажам
23:35
Оновлено
Легион "Свобода России"
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. З Бєлгородщини терміново евакуюють ядерні боєприпаси
23:25
Україна та Марокко обговорять спрощення візового та торгового режимів
22:54
Держдепартамент США
Держдепартамент США: надання Україні F-16 - пріоритет для нас, почнемо реалізовувати це найближчими місяцями
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
Рейд добровольців у Бєлгородській області та оперативна поразка ворога у Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV