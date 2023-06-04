Російські добровольці призначили зустріч губернатору Бєлгородщини

Вони просять його прийти та забрати двох узяти в полон бійців підконтрольної Путіну армії. Про це йдеться у спільному відеозверненні Легітону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу (РДК), розміщеному в офіційному ТГ-каналі "легіонерів".

"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і "Легіону", пропонуємо обміняти двох полонених на кілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї. Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора роки, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області", - сказав від імені командирів лідер РДК Денис Капустін (він же White Rex).

"Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї та забрати додому двох громадян РФ, простих солдатів, яких ви та ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!", - наголосив Капустін.

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При цьому відео було записано у лікарняній палаті - поруч із чоловіком на операційному столі.

Нова Таволжанка, у якій, за їхніми словами, зараз знаходять озброєні російські опозиціонери, знаходиться між кордоном та місто Шебекіно.

Метою свого повторного рейду на Бєлгородщину добровольці називають Шебекіно.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.

Учора, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.