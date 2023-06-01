Про це він розказав в етері Еспресо.

"Нещодавно ми обіцяли, що звільнення Росії буде йти далі, і зараз у Шебекіно на Бєлгородщині це продовжується. Спочатку була спроба у Грайворонському районі, а тепер у Шебекінському. Знову ж таки можемо говорити, що це тільки перші кроки. Однак з кожним разом бачимо, що підвищується інтенсивність просування та збільшується кількість військ звільнення Росії, які заходять на територію РФ. Тобто все йде за планом, Бєлгород – попереду", - сказав представник Політцентру російської збройної опозиції.

Олексій Барановський розповів, що після заходу у Грайворонській район у легіоні "Свобода Росії" було, на жаль, двоє загиблих.

"По втратах сьогоднішньої операції поки що даних не маю. Цього разу також пройшли легко через кордон, де були вже якісь російські збройні сили. Зараз триває бойове зіткнення. Чат-бот Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" майже розривається від повідомлень місцевих жителів Бєлгородської області, бо люди не тільки хочуть приєднатися до повстання проти Путіна, а й надсилають важливу інформацію. Наприклад, про переміщення російських збройних сил, поліції, завдяки чому вдалося накрити артилерією весь склад поліції у Шебекіно. Ми дуже вдячні людям за співпрацю та чекаємо нових повідомлень. Свобода йде, люди це відчувають та готуються до цього", - зауважив Барановський.

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.

Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.

29 травня Російський добровольчий корпус повідомив, що вчергове перетнув кордон РФ на день прикордонника, таким чином "привітавши" російських воєнних.

Уранці 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" опублікували відео, де розповіли, що починають другу фазу рейдів на батьківщину





