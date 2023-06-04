Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем Святої Трійці

Привітання розміщено у нього на фейсбуці.

"На знак нашої надії на життя вічне в це велике Господнє свято ми прикрашаємо свої домівки зеленим віттям, клечанням, квітами, цим виявляючи, що Пресвята Трійця є нашою вічною надією на життя. Як сонячне світло, тепло і поживна волога після зимового сну відновлюють рослинний світ і спонукають його до зростання та примноження плодів - так і душі наші світлом істини Божого слова, теплом і поживною силою благодаті Святого Духа звільняються від кайданів смерті, відновлюються для життя вічного і спонукають нас до плідного духовного життя", - зазначив митрополит.

"Нехай же Отцю і Синові, і Святому Духові - Триєдиному Богові - буде слава на віки віків!", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Святкова літургія пройшла в Успенському соборі КИєво-Печерської лаври, де наразі можуть збиратися віряни ПЦУ після того як звідти пішла церква Московського патріархату.

УГКЦ закликає не перетворювати Зелені свята на "судний день для всієї живої зеленої природи"

Очільник Бюро УГКЦ з питань екології професор Володимир Шеремета зазначає, що прикрашати свої домівки та храми напередодні Зелених свят квітами, різнотрав’ям та гілками молодих дерев - це звичай, що сягає сивої давнини. Проте, на жаль, цей звичай все більше завдає шкоди природі, передає Департамент інформації УГКЦ.

"У цьому контексті Церква апелює до християнського сумління і пригадує, що для християн Зелені свята мають глибоке релігійно-богословське значення", - каже Шеремета.

"Зелені свята мають бути також святом, а не судним днем для всієї живої зеленої природи. Тому намагаймося святкувати у гармонії з Богом Творцем і усім Його створінням, не калічачи і не зрубуючи дерев, не завдаючи шкоди живій природі, яка нині в особливий спосіб разом із людиною страждає від війни", - закликає християн Бюро УГКЦ з питань екології.