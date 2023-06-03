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Легіон "Свобода Росії" запропонував жителям Бєлгородської області евакуацію в Україну

3 червня, 2023 субота
11:47
Війна з Росією Легіон “Свобода России”

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" запропонували місцевим Бєлгородської області РФ евакуюватися в Україну

Про це повідомив легіон "Свобода Росії" в telegram.

"Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати", - йдеться у повідомлені.

У Легіоні зазначили, що всі, хто потребує допомоги, за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та забезпечення усіх необхідних базових потреб.

"Враховуючи загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму", - зазначили в легіоні.

Для цього треба підійти до представників Легіону "Свобода Росії" або Російського Добровольчого Корпусу і попросити про притулок.

Зазначається, що вранці 3 червня були удари артилерії по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та інші. 

Крім того, у район бойових дій Росія для проведення інформаційних операцій перекинула спеціальний ""тікток-підрозділ "Ахмат".

"Це спеціальні сили, які використовуються путінськими генералами виключно для створення постановочних відео. Маскуючись під воїнів Ічкерії, ці актори майстерно вміють імітувати ведення бойових дій і захоплення населених пунктів, залишаючись при цьому глибоко в тилу", - додали у легіоні.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" опублікували відео, де розповіли про початок другої фази рейдів на батьківщину.

Україна
Росія
російська армія
Бєлгород
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