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Пригожин звинуватив військових РФ у нападі на вагнерівців під час відступу з Бахмута

5 червня, 2023 понедiлок
06:36
Війна з Росією Євген Пригожин

Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що під час відступу з Бахмута 17 травня на його бойовиків напали солдати регулярної армії Росії

Про це йдеться у рапорті, опублікованому пресслужбою Пригожина.

У ньому зазначається, що вагнерівці рухались біля селищ Опитне та Озерянівка, коли побачили російських військових, які нібито мінували дороги в тилу найманців.

Сапери ПВК відправились туди на розвідку та розмінування, але, за словами Пригожина, по них було відкрито вогонь "з боку позицій міноборони Росії". На що найманці "вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання".

Згодом на каналі Пригожина з'явився допит нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той стверджував, що почав стріляти по вагнерівцям через "особисту неприязнь".

Ситуація в Бахмуті

20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.

А згодом терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишалися околиці міста у південно-західній частині. Також ЗСУ контролювали вхід у саме місто. Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута. Наступного дня він сказав, що шляхи відходу з міста для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.

Натомість британська розвідка наголошувала на тому, що російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям у Бахмуті.

3 червня в українському Міноборони зазначили, що у місті ситуація умовно стабільна і додавали, що ПВК Вагнера остаточно ще не залишила місто. Вони проводили інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що втрати Росії у Бахмуті за понад пів року становили майже 23 тисячі вояків, в України тим часом втрати менші у 7,5 разів.

Росія
російська армія
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
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