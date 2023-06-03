Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

За даними британської сторони, російські Повітряно-десантні війська відіграють все більш важливу роль у Бахмуті. Наразі в цьому районі діють війська 76-ї та 106-ї дивізій, а також ще дві окремі бригади.

"ПДВ сильно деградувала в порівнянні зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Проте, російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів в якості вільного резерву", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задіявши десантників для утримання лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.

Що наразі відбувається в Бахмуті

20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.

25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.

Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.

2 червня Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.