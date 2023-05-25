Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пригожина.

За його словами, вагнерівці виходять на відпочинок, а потім отримають "нове завдання".

"Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основна частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута", - сказав Пригожин на камеру.