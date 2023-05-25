ПВК Вагнера почала виведення підрозділів із Бахмута, - Пригожин
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пригожина.
За його словами, вагнерівці виходять на відпочинок, а потім отримають "нове завдання".
"Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основна частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута", - сказав Пригожин на камеру.
- Раніше Пригожин визнав загибель 20 тис. вагнерівців у боях за Бахмут.
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