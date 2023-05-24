Про це Пригожин розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистів.

За його словами, втрати ПВК Вагнера у Бахмуті сягнули 20 тис. осіб, зокрема загинуло 10 тис. завербованих ув'язнених та стільки ж штатних найманців.

"Там загинули 10 тис. ув'язнених, з 50 тис. завербованих, та 10 тис. штатних бійців", - сказав Пригожин.