Пригожин визнав загибель у боях за Бахмут 20 тис. найманців ПВК Вагнера
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що у боях за Бахмут загинуло 20 тис. російських найманців
Про це Пригожин розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистів.
За його словами, втрати ПВК Вагнера у Бахмуті сягнули 20 тис. осіб, зокрема загинуло 10 тис. завербованих ув'язнених та стільки ж штатних найманців.
"Там загинули 10 тис. ув'язнених, з 50 тис. завербованих, та 10 тис. штатних бійців", - сказав Пригожин.
- 21 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. осіб.
- 23 травня Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що щоденні втрати РФ в Бахмуті сягають 200 осіб вбитими та пораненими.
- 24 травня Євген Пригожин визнав, що Росія провалилася із "демілітаризацією" та "денацифікацією", які російський диктатор Володимир Путін назвав головними завданнями війни проти України.
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