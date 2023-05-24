Про це Пригожин розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистів.

"Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, "наковбасили" всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім російською мовою називаю, обіс***ися і відійшли. Далі – до Херсона. Обіс***ися, відійшли. Після цього Ізюм, Червоний Лиман. І якось у нас все не складається", - розповів Пригожин.

За його словами, замість того, аби демілітаризувати Україну, Росія допомогла їй мілітаризуватися.

"Якщо у них було на початок "спецоперації" умовних 500 танків, тепер у них 5 тис. танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, навпаки — ми її хрін знає як мілітаризували. Я можу це сказати з власного досвіду — ми багато де воювали та багато з ким — сьогодні українці — це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки", - зазначив Пригожин.

Він також додав, що провалу зазнала й інше завдання Володимира Путіна, про яке він заявив розпочинаючи війну проти України - денацифікація.

"Денацифікація України, про яку ми говорили… Ми зробили Україну нацією, яка відома всім у всьому світі. Це як греки за часів процвітання Греції, як римляни за часів… Легітимізували Україну. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь", - зауважив Пригожин.