"Ми обіс***ися": Пригожин заявив, що РФ провалилася із "демілітаризацією" та "денацифікацією" України
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що Росія провалилася із "демілітаризацією" та "денацифікацією", які російський диктатор Володимир Путін назвав головними завданнями війни проти України
Про це Пригожин розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистів.
"Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, "наковбасили" всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім російською мовою називаю, обіс***ися і відійшли. Далі – до Херсона. Обіс***ися, відійшли. Після цього Ізюм, Червоний Лиман. І якось у нас все не складається", - розповів Пригожин.
За його словами, замість того, аби демілітаризувати Україну, Росія допомогла їй мілітаризуватися.
"Якщо у них було на початок "спецоперації" умовних 500 танків, тепер у них 5 тис. танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, навпаки — ми її хрін знає як мілітаризували. Я можу це сказати з власного досвіду — ми багато де воювали та багато з ким — сьогодні українці — це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки", - зазначив Пригожин.
Він також додав, що провалу зазнала й інше завдання Володимира Путіна, про яке він заявив розпочинаючи війну проти України - денацифікація.
"Денацифікація України, про яку ми говорили… Ми зробили Україну нацією, яка відома всім у всьому світі. Це як греки за часів процвітання Греції, як римляни за часів… Легітимізували Україну. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь", - зауважив Пригожин.
- 23 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Євген Пригожин прагне вивести своїх найманців з Бахмута, оскільки розуміє, що на них там чекає розгром.
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