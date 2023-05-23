Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Пригожин справді прагне вивести вагнерівців з Бахмута 25 травня, аби зберегти залишки найманців після великих втрат в боях за місто на Донеччині.

"Пригожин неймовірно хоче звідти піти. Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром", - сказав Череватий.

Він зауважив, що Пригожин не військовий, а авантюристичний бізнесмен, але й він бачив, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія РФ "тікала куди бачить".

"Він усвідомлює, що командувач може організувати далі для вагнерівців. Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно, найімовірніше – рано, його просто розіб'ють вщент. Тому, на мою думку, цим страхом та розумінням своїх перспектив і продиктована його заява", - пояснив Череватий.

Полковник ЗСУ додав, що у нього півтора місяця тому відбулася заочна дискусія з Пригожиним.

"Я сказав, якщо збережеться тенденція таких втрат і йому не відновлять можливість вербування у в'язницях – то Бахмут стане останнім рубежем Вагнера. Після цього він зняв на околицях Бахмута біля їхнього танка Т-34 відео, в якому назвав мене "генерал Череватий" і сказав, що я все кажу не так", - розповів Череватий.

Він продовжив, що буквально за місяць Пригожин сам почав кричати про втрати та пригрозив 10 травня залишити позиції.

"Тобто він шукав будь-який привід, щоби покинути позиції. І тепер ним був придуманий такий благородний привід: "ми перемогли і йдемо на високій ноті, а ви далі продовжуйте нашу справу", - вважає Череватий.

Водночас він припустив, що керівництво РФ докладе максимум зусиль, аби не дозволити вагнерівцям вийти з Бахмута.

"Думаю, будуть докладатися всі зусилля, щоби він це не зміг зробити. Мій прогноз такий", - підсумував Череватий.