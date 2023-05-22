Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504. Експерти вважають таке повідомлення ЗСУ мовчазним визнанням того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не весь Бахмут.

"Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили Вагнера піднімають російський і вагнерівський прапори над житловим будинком на заході Бахмута. Ймовірне захоплення Вагнером останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили Вагнера мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ, ймовірно, потребуватиме додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксував артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку.

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Раніше Інститут прогнозував, що наступальні операції Вагнера, ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у міських умовах, і малоймовірно, що вагнерівці продовжать бойові дії за межами Бахмута в його нинішньому виснаженому стані.

Аналітики відзначили, що сили Вагнера отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитися на міських боях.

Натомість вагнерівці почали подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут з кінця грудня 2022 року. Також експерти припускають, що російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

"Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник Вагнера Євген Пригожин виконає свій намір вивести найманців ПВК з Бахмута 25 травня. Наразі незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине сили Вагнера на інший "критичний" фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєверодонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року", - йдеться у повідомленні.