Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 

ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 

22 травня, 2023 понедiлок
06:12
Війна з Росією ПВК Вагнер

Через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців, малоймовірно, що ПВК Вагнера зможе продовжувати операції за межами Бахмута

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504. Експерти вважають таке повідомлення ЗСУ мовчазним визнанням того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не весь Бахмут.

"Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили Вагнера піднімають російський і вагнерівський прапори над житловим будинком на заході Бахмута. Ймовірне захоплення Вагнером останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили Вагнера мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ, ймовірно, потребуватиме додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксував артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку.

Читайте також: Бахмут не захоплений Росією, - Зеленський

Раніше Інститут прогнозував, що наступальні операції Вагнера, ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у міських умовах, і малоймовірно, що вагнерівці продовжать бойові дії за межами Бахмута в його нинішньому виснаженому стані.

Аналітики відзначили, що сили Вагнера отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитися на міських боях.

Натомість вагнерівці почали подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут з кінця грудня 2022 року. Також експерти припускають, що російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

"Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник Вагнера Євген Пригожин виконає свій намір вивести найманців ПВК з Бахмута 25 травня. Наразі незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине сили Вагнера на інший "критичний" фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєверодонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
  • Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись.
  • Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. 
  • А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
Читайте також:
Роман Безсмертний
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
блискавка
21 травня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
Гілларі Клінтон
21 травня, 2023 неділя
Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на виборах у 2024 році означатиме "кінець України"
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
05:46
Міністр фінансів США Єллен
В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу
05:24
Дніпропетровщина
У Дніпрі прогриміли вибухи, в ОВА кажуть про витриману нічну атаку
00:17
Російський винищувач су-35
ЗСУ знищили російський літак Су-35
00:04
Оновлено
обстріл, ППО
В Одесі працювала ППО
2023, неділя
21 травня
23:47
Лукашенко
Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов
23:45
Богдан Логвиненко
Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
23:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні тижні під Бахмутом будуть вирішальними для РФ. Колонка Сергія Згурця
23:12
ЗСУ Бахмут
У неділю Сили оборони просунулися на 200 метрів у районі Бахмута, - Череватий
22:55
на фото: руйнування
Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
22:19
F-16
Байден ще не визначився, чи безпосередньо США передадуть Україні F-16, чи це зроблять партнери, - Салліван
22:03
Світлана Тихановська
Тихановська не готова віддати наказ на усунення Лукашенка, - білоруський політолог Усов
21:50
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
21:36
Оновлено
УПЛ: Олександрія - Динамо
УПЛ: Результати усіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу
21:30
окупанти крим
Росіяни арештовують мешканців Запорізької області за найменшу провину та відразу везуть до польових таборів, - Центр нацспротиву
20:58
Казахстан, Росія
Російського політика Затуліна не пустили до Казахстану, - ЗМІ
20:39
Дар'я Навальна
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
20:11
Оновлено
вибух
Окупанти завдають ударів по Харкову, є постраждалий
20:10
Ексклюзив
Ми відкрили фонд, який спрямований на психологічну реабілітацію ветеранок, - Гандзя Морозова
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Держкіно — одна з найзакритіших українських інституцій
19:48
Марк Гемілл
Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл розігрує вишиванку з світловими мечами, кошти підуть на відновлення української школи
19:27
Дмитро Медведєв
Медведєв прибув на переговори до В'єтнаму
19:25
Ексклюзив
ЗСУ
Коли хочеться опустити руки, треба їхати на передову, - Гандзя Морозова
19:11
Україна Японія
Японія надасть Україні 100 автівок, 30 тисяч пайків та $7,6 млрд на повоєнне відновлення
19:11
Інтерв’ю
F-16
Надання ЗСУ ATACMS і літаків F-16 - це єдиний шлях до миру – дипломат Брайза
18:46
Юліан Матвійчук
Від поранень на фронті помер депутат Полтавської міськради Матвійчук
18:41
ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищили 3 БПЛА, - Генштаб
18:24
ССО Азов
Азов оприлюднив відеоспогади воїнів полку про останні дні оборони Азовсталі
18:00
OPINION
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Всі ми покликані до єдності
17:56
Російська армія обстріляла Донеччину
Російська армія обстріляла Донеччину: загинуло двоє чоловіків, шестеро місцевих мешканців у лікарні
17:49
світло
Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП 
17:31
Росія
На борту літака помер заступник міністра освіти РФ, чоловік співачки-пропагандистки Гурцкая
17:15
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами, - Піонтковський
17:03
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південна Корея збільшить військову допомогу Україні
16:58
Анджей Дуда
У канцелярії Дуди заявили, що Волинська трагедія - це не тема для "твітерської дипломатії"
16:53
Буча геноцид труп
Росіяни докладуть максимальних зусиль, щоб знищити все українське, - історик Кулик
16:32
Ді Капріо та Лілі Гладстон у Каннах зустріли 9-хвилинними оваціями за роль у фільмі "Вбивці місячної квітки"
16:28
винищувач F-16
Кількість літаків F-16, які нададуть Україні, ще невідома, - Зеленський
16:25
Ексклюзив
Чалий
Успіхи на фронті посилюють дипломатичну позицію України у світі, - дипломат Чалий
16:15
Ударний дрон R-50 (Білорусь)
Білорусь створила ударний дрон R-50, яким зацікавилися росіяни
16:08
На фото замок Шарлоттенбург
У Німеччині почали розслідувати можливе отруєння двох росіянок на заході, організованому Ходорковським
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV