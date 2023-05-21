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За Бахмут тривають важкі бої, ворог продовжує вести наступальні дії, - Генштаб ЗСУ

21 травня, 2023 неділя
06:51
Війна з Росією ЗСУ, РСЗВ

Попри твердження міноборони РФ про захоплення Бахмута, Генштаб ЗСУ заявляє, що за місто на Донеччині продовжуються бої

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Сили оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу РФ

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.

Росіяни за добу здійснили 7 ракетних та 70 авіаційних обстрілів

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Окупанти на Херсонщині та Запоріжжі перетворюють школи на шпиталі

Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи. Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Ситуація за напрямками

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії  також у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів в районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав. Минулої доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. Водночас, ворожих артобстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Вугледар та Пречистівка.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Діброва, Ямпіль, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської та Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське і місто Херсон. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Слов'янськ
Запорізька область
Бахмут
Костянтинівка
Харківщина
Військові новини
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