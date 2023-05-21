Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив про помилку журналістів.

Він написав, що Зеленський сказав: "Думаю, ні", – на фразу журналіста про росіян, які оголосили захоплення Бахмута.

"Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - написав прессекретар.

Раніше Reuters написала, що президент відповів на питання, чи місто під контролем України.

"Думаю, ні. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях. На цьому місці нічого немає", - йшлось у публікації.

Журналіст Крістофер Міллер написав, що йому в коментарі команда Зеленського пояснила, що під словами "місто втрачене" президент мав на увазі, що Бахмут повністю зруйнований.