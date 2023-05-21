Reuters з посиланням на Зеленського повідомило про втрату Бахмута, речник президента заявив про помилку
ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський заявив про втрату контролю ЗСУ над містом Бахмут Донецької області. В ОП це заперечують
Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив про помилку журналістів.
Він написав, що Зеленський сказав: "Думаю, ні", – на фразу журналіста про росіян, які оголосили захоплення Бахмута.
"Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - написав прессекретар.
Раніше Reuters написала, що президент відповів на питання, чи місто під контролем України.
"Думаю, ні. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях. На цьому місці нічого немає", - йшлось у публікації.
Журналіст Крістофер Міллер написав, що йому в коментарі команда Зеленського пояснила, що під словами "місто втрачене" президент мав на увазі, що Бахмут повністю зруйнований.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня.
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