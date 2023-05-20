Пригожин стверджує, що окупанти повністю захопили Бахмут

Запис з його зверненням оприлюднила пресслужба Пригожина.

"Сьогодні опівдні, о 12 годині, повністю був взятий Бахмут. Остання ділянка так званої багатоповерхівки-"літака".", - сказав він.

"224 дні тривала операція зі взяття Бахмута", - додав Пригожин.

При цьому керівник найманців наголошує, що окупація Бахмуту є досягненням передусім його ПВК.

Також він дякує за сприяння російським генералам Суровікіну та Мезенцеву, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника російського генштабу Валерія Герасимова, як і раніше, звинувачу в перешкоджанні діям вагнерівців.

"І дякуємо Володимиру Володимировичу Путіну", - сказав Євген Пригожин.

За його словами, починаючи з 25 травня, ПВК "Вагнер" виводитиме свої підрозділи з Бахмута. Найманці вирушатимуть "на відпочинок та перепідготовку".

За цей час має бути створено "межі оборони", а потім окуповане місто "передадуть міноборони (міноборони РФ - ред.)".

Заяву Пригожина українська сторона поки що не прокоментувала.



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