Ворог опинився в пастці й далі не просувається

Зараз левова частина публікацій говорить про те, що наші військові утримують в Бахмуті 5% територій. Учора ж вийшла публікація на сайті Bild, де говориться про 1%. Тобто ці площі суттєво зменшилися: зараз лінія зіткнення проходить по двох вулицях - це вулиця Ювілейна, де стоять близько 20 висотних будівель, і вулиця Корсунського, якою ворог пересувається і намагається просунутися до вулиці Чайковської. Фактично це такий трикутничок, де відбуваються головні дії у самому Бахмуті.

Якщо ворогові вдасться просунутися через цю забудову, то далі почнеться близько 2 км відкритого простору. Під цим вогнем противник незрозуміло куди буде рухатися, оскільки все, що можна було знищити за його спиною - знищено. І далі - просто пастка, де буде під вогнем нашої артилерії. Ми розуміємо, що навіть захопивши місто Бахмут, окупант отримає не тактичну перемогу, а оперативну поразку, оскільки жодних системних цілей противник не досяг. По-перше, він не відкрив ворота для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ. По-друге, чисельність особового складу противника, яка зазнала втрат, катастрофічна. Зокрема сьогодні Резніков сказав, що в зоні Бахмута загалом втрачено 70 тис. російських вояків. І щодня противник втрачає в межах батальйону - це майже 300 осіб вбитими-раненими, зокрема сьогодні було 360 російських загиблих і поранених саме в зоні Бахмута.

Бахмут свою місію перемелювання противника виконує і далі. Просування ворога далі так само немає. Знищуючи всі будівлі, де українські захисники тримали оборону, він позбавив лінії оборони себе. Наші військові, які перебувають на пагорбах, тепер бачать Бахмут як на долоні. Коли Сирський говорить про пастку, - це як раз і є прояв цієї пастки, де вийшовши на адмінкордони міста, ворог отримує таку піррову перемогу.

Українським військовим вдалося витіснити противника на деяких ділянках фронту та просунутися вперед

Наразі ми можемо лише здогадуватися про те, що українські підрозділи мають успіх на флангах, тобто на тих кліщах, де ворог намагався обхопити Бахмут, перерізати лінію забезпечення і створити умови для оточення Бахмута. Цього не відбулося, і починаючи десь з 9 травня динаміка абсолютно інша. Зараз бойові дії відбуваються на півночі, де як раз у зоні Васюківки відбулося просування.

Так в зоні Берхівки Сили оборони забезпечили удари по 4-й і 72-й бригадах ворога, і зараз вона перебуває дещо вище. Вихід на висоти в зоні цього населеного пункту створює передумови на північному фланзі для суттєвих загроз силам противника. Схожа ситуація і на півдні, де вона є набагато динамічнішою.

Також на півдні 3-я штурмова бригада Сил оборони витіснила противника від каналу Сіверський Донець, який утримував ворог. Зараз усі його сили розташовані вздовж каналу. Також учора бригада повідомила про просування на західній частині Бахмута на зоні 2 км шириною і 700 м в глибину. Імовірно, це ділянка, яка пов'язана з територією поблизу Кліщіївки.

Зараз Кліщіївка знаходиться в низині, а перед нею ці панівні висоти. На схемі бачимо, що як раз туди просуваються українські підрозділи. Наші хлопці кажуть, що Кліщіївка повністю зруйнована і впродовж дня приходить група - 20 росіян чи вагнерівців - вони знищуються. Через певний час ще одна така група підтягується. Тож через тиждень або навіть раніше можна говорити про захоплення Кліщіївки, а головне - вихід на панівні висоти поблизу неї. Це так само створює загрозу вже з південного флангу для угруповання вагнерівців чи росіян, які будуть знаходитися в низині в зоні Бахмута.

Чи це є початком великого контрнаступу? Звісно ні. Це просто тактичні дії, які пов’язані зі стабілізацією лінії фронту і створенням передумов для безпечного відходу наших військових, якщо дійсно доведеться частину з них відводити з тих ділянок Бахмуту, у західній частині якого намагається тиснути ворог.

Зараз Пригожин волає про те, щоб утримувати фланги, не допустити захоплення Сакко і Ванцетті. Цей населений пункт розташований на відстані близько 15 км від Бахмуту, біля Соледару. До перепису населення там жило лише три людини. Наші військові хоч і росіян потіснили, але поки що в цей населений пункт не заходили. Так що в будь-якому разі істерика Пригожина продовжується. Думаю, що оптимальним результатом цієї істерії буде те, що російська регулярна армія розстріляє вагнерівців. Це буде гарним підсумком історії бойових дій у Бахмуті.

Темпи знищення ворожих комплексів ППО і систем артилерії збільшилися

Якщо уважно подивитися на графік динаміки втрат противника в системах артилерійських і в комплексах різного ППО, то можна побачити, що в травні є позитивні показники, коли ми говоримо про артсистеми - 289 за місяць - це абсолютно гарний показник. З приводу ППО комплексів - тут є різні системи, і чітко визначити, які саме знищували, важко. Але в будь-якому разі ми так само бачимо, що вони знищуються достатньо результативно.

Пошкодження ЗРК Patriot внаслідок атаки 16 травня є мінімальними

CNN декілька разів, посилаючись на свої джерела, говорило про те, що під час надзвичайно ефективної оборони Києва, коли Patriot збив 6 "кинджалів", які летіли з мінімальним інтервалом, імовірно, уламок знищеного "кинджала" влучив в одну з пускових. Наразі ми не знаємо, що саме було пошкоджено. Однак з огляду на подальші заяви речниці Пентагона щодо того, що Patriot уже в строю і виконує свої завдання, можна сказати, що пошкодження були мінімальними та жодним чином не вплинули на боєздатність комплексу.

Темпи виготовлення ракет в Росії збільшилися, проте це не змінить ситуацію на полі бою завдяки вдалій роботі української ППО

Коли ми говоримо про російські темпи виготовлення засобів нападу, то це інформація від головного управління розвідки. Загалом ідеться про 65 ракет на місяць - це крилаті ракети Х-101, "калібр" і крилата ракета до "іскандеру". Теми виготовлення "кинджалів" не змінилися - дві ракети на місяць. Якщо порівнювати показники, можна визнати, що завдяки накопиченню сили можливостей в порівнянні з 10 місяцями тому, зараз Росія збільшила виготовлення крилатих ракет десь на 30%. Ці результати є начебто значними, але ми дивимося на ефективність роботи нашої ППО: зараз показники збиття наближуються до 100% і по "кинджалах", і по крилатих ракетах. Наші алгоритми та наша щільність протиповітряної оборони є такою, що навіть оці показники збільшення кількості ракет, що виготовляє противник, не впливає ані на ситуацію на лінії фронту, ані на стійкість нашого суспільства.

Сподіваюся, що цей та інші заходи будуть сповільнювати темпи виготовлення російських ракет. Ми пам'ятаємо, що до України вже надійшов новий зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, який виготовляють Франція та Італія, і який так само може боротися з "кинджалами". Тож сподіваюся, що допомога західних партнерів в ущільнені ППО буде й далі системною та незмінною.

Передача винищувачів F16

Пам’ятаємо заяву Байдена щодо того, коли будуть передані F16 Україні - ніколи чи, так скажімо, будуть передаватися чи не будуть передаватися. Зараз же на саміті Великої сімки в Японії Байден заявив, що буде ухвалено рішення про підготовку українських пілотів для роботи з винищувачами F16. Без деталізації було сказано, що ми вирішимо коли, як і в якій кількості будуть передаватися ці літаки Україні. Також це питання порушать на саміті Альянсу у Вільнюсі. Зараз, думаю, крига поволі скресає, і це буде дуже схожа на ситуацію з Patriot та Abrams.

Ці літаки ми будемо мати. Загальна кількість літаків, які хоче мати Україна, - близько 40-50. Це чотири ескадрильї по-максимуму, кожна з яких по 12 літаків. І власне є країни, які в принципі вже входять до цієї винищувальної коаліції. Але думаю. що треба ще політичний поштовх США окрім однієї готовності почати підготовку пілотів.