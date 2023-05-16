Про це йдеться у twitter установи.

Українське міністерство затролило російське та зазначило, що РФ, аби завоювати світ, не потрібна навіть армія, поки у них є пресслужба.

"Пресслужба міноборони РФ потужніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державних ЗМІ та речника МО Конашенкова більш ніж вистачає", - йдеться у повідомленні.