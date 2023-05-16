РФ заявила про знищення ЗРК Patriot у Києві "кинджалом", у Резнікова відповіли тролінгом окупантів
У вівторок, 16 травня, Росія заявила, нібито знищила ракетою "Кинджал" ЗРК Patriot у Києві. Міноборони України прокоментувало заяву ворога
Про це йдеться у twitter установи.
Українське міністерство затролило російське та зазначило, що РФ, аби завоювати світ, не потрібна навіть армія, поки у них є пресслужба.
"Пресслужба міноборони РФ потужніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державних ЗМІ та речника МО Конашенкова більш ніж вистачає", - йдеться у повідомленні.
- Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "кинджалів", 9 "калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну.
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