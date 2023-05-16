Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у telegram.

Росіяни атакували Україну 16 травня близько 3:30 з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування - С-400, "Іскандер-М". Усі ракети знищено", - заявили у Повітряних Силах.

Там додали, що у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131 та проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCum, усі вони були знищені.