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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили ППО знищили усі 18 ракет, які РФ випустила вночі по Україні

Сили ППО знищили усі 18 ракет, які РФ випустила вночі по Україні

16 травня, 2023 вiвторок
08:45
Війна з Росією зенітно ракетний комплекс Patriot

Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у telegram

Росіяни атакували Україну 16 травня близько 3:30 з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування - С-400, "Іскандер-М". Усі ракети знищено", - заявили у Повітряних Силах. 

Там додали, що у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131 та проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCum, усі вони були знищені. 

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