Сили ППО знищили усі 18 ракет, які РФ випустила вночі по Україні
Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у telegram.
Росіяни атакували Україну 16 травня близько 3:30 з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування - С-400, "Іскандер-М". Усі ракети знищено", - заявили у Повітряних Силах.
Там додали, що у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131 та проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCum, усі вони були знищені.
- 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням дронів, крилатих та балістичні ракет.
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