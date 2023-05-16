Про це свідчить карта повітряних тривог.

Станом на 02:20 тривога оголошена в цілій Україні, окрім Сумської, Харківської та Донецької областей. Близько 03:00 про небезпеку попередили в усіх регіонах.

Згідно з даними моніторингових груп, відбувся запуск "калібрів".

Фото: Карта повітряних тривог

У соцмережах повідомляють про перші звуки вибухів на Черкащині. Імовірно працює ППО.

Близько 02: 50 "Суспільне" повідомляє про вибухи у Києві.

О 02:56 очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО. Цю інформацію підтвердили у КМВА.

"Ракетна небезпека! У регіоні працює ППО", - зазначили у Київській ОВА.

О 03:24 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про подробиці роботи ППО у Києві:

"Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом".

Українців закликають залишатися в укриттях чи дотримуватись правил "двох стін".