В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: на Київщині та Черкащині чутно вибухи. Працює ППО
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. На Київщині та Черкащині чутно вибухи. Працює ППО
Про це свідчить карта повітряних тривог.
Станом на 02:20 тривога оголошена в цілій Україні, окрім Сумської, Харківської та Донецької областей. Близько 03:00 про небезпеку попередили в усіх регіонах.
Згідно з даними моніторингових груп, відбувся запуск "калібрів".
Фото: Карта повітряних тривог
У соцмережах повідомляють про перші звуки вибухів на Черкащині. Імовірно працює ППО.
Близько 02: 50 "Суспільне" повідомляє про вибухи у Києві.
О 02:56 очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО. Цю інформацію підтвердили у КМВА.
"Ракетна небезпека! У регіоні працює ППО", - зазначили у Київській ОВА.
О 03:24 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про подробиці роботи ППО у Києві:
"Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом".
Українців закликають залишатися в укриттях чи дотримуватись правил "двох стін".
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