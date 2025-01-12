КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України, - розвідка Південної Кореї
Російська армія за добу війни втратила 1750 військових
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб,
- танків ‒ 9756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 289 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 839 (+22) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1042 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 021 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 598 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 3694 (+2) од.
Дані уточнюються.
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