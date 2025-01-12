На Лиманському напрямку росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - звітували у підрозділі.