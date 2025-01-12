На Лиманському напрямку росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони виявляють та знищують російських штурмовиків, які проникли у бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.
"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - звітували у підрозділі.
- Ситуація на російсько-українському фронті залишається складною. Окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони на 10 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському.
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