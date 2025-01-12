КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України, - розвідка Південної Кореї
За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: окупанти зменшили штурми на Курщині, але посилили на Покровському напрямку
Ситуація на російсько-українському фронті залишається складною. Окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони на 10 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському
Зміст
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ 12 січня.
Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 45 КАБів. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 167 - із реактивних систем залпового вогню. Використав для ураження 1771 дрон-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів в напрямку Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.
На Новопавлівському напрямку противник протягом доби атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.
Два рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБів по території РФ.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник вчора наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідувальну діяльність.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
Залиште коментар
Читайте також:
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
"Психіка на межі": Російський військовий розповів "Атеш" про катування в армії окупантів
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-2.8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе
2025, неділя
12 січня
2025, субота
11 січня
22:46
"Альтернатива для Німеччини" затвердила кандидаткою у канцлери Алісу Вайдель, що обіцяє знести вітрові електростанції та видворити нелегалів
21:56
У Голосіївському районі Києва маршрутка зіткнулася з мінівеном: двоє загиблих, серед поранених діти
21:40
Ексклюзив
Путін націлився на Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину. І це не остаточна його мета, - Портников
20:29
"Вкрали корейців": пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через солдатів КНДР, яких взяли в полон
18:51
У Києві землю ботанічного саду Гришка передали під житлову забудову: як реагує цивільна та військова міська влада
18:40
Ексклюзив
Є три фундаментальні моменти щодо можливих комунікацій Путіна з Вашингтоном, - російський опозиційний експерт Морозов
18:31
Звільнення усіх російських політв'язнів слід включити до імовірної угоди між Україною та РФ: пропозиція опозиціонера Кара-Мурзи
17:49
У Києві поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим
17:42
У Татарстані під час повітряної тривоги на одному з найбільших НПЗ "ТАНЕКО" відбувається евакуація співробітників
17:38
Ексклюзив
Польський журналіст Сієрант оцінив шанси на перемогу кандидата у президенти Польщі Навроцького, який зробив резонансу заяву щодо України
17:12
Данія повідомила Трампу про готовність обговорення будь-яких його запитів щодо Гренландії, окрім приєднання до США, - Axios
17:00
Огляд
Ломаченко може побитись з росіянином, а "Реал" готовий позбутись Луніна: головні новини українського спорту за тиждень