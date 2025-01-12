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Головна Війна з Росією За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: окупанти зменшили штурми на Курщині, але посилили на Покровському напрямку

За добу на фронті сталося 184 боєзіткнення: окупанти зменшили штурми на Курщині, але посилили на Покровському напрямку

Світлана Кравченко
12 січня, 2025 неділя
08:20
Війна з Росією

Ситуація на російсько-українському фронті залишається складною. Окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони на 10 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському

Зміст

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ 12 січня.

Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 45 КАБів. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 167 - із реактивних систем залпового вогню. Використав для ураження 1771 дрон-камікадзе.  

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів в напрямку Козачої Лопані. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
 
На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки. 

На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

На Новопавлівському напрямку противник протягом доби атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.

Два рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБів по території РФ.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник вчора наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідувальну діяльність.
  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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