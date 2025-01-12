Байден нагородив Папу Римського найвищою цивільною відзнакою у США
Чинний президент США Джо Байден 11 січня провів розмову з Папою Римським Франциском і вручив йому президентську медаль Свободи з відзнакою - вищу громадянську нагороду США
Про це повідомляє Білий дім.
Президентська медаль свободи – це найвища цивільна відзнака США, якою нагороджують людей, які "зробили вагомий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир у світі або інші значні суспільні, державні чи приватні ініціативи".
Це перший випадок, коли Байден нагородив людину Президентською медаллю свободи з відзнакою.
"Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних віросповідань. Перший Папа з Південної півкулі (він народився і служив в Аргентині. – Ред.), Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все він народний Папа – світло віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу", – заявив президент США.
- Папа Римський Франциск, виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані 25 грудня, закликав Україну та Росію розпочати переговори про мир.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе