Байден нагородив Папу Римського найвищою цивільною відзнакою у США

Про це повідомляє Білий дім.

Президентська медаль свободи – це найвища цивільна відзнака США, якою нагороджують людей, які "зробили вагомий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир у світі або інші значні суспільні, державні чи приватні ініціативи".

Це перший випадок, коли Байден нагородив людину Президентською медаллю свободи з відзнакою.

"Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних віросповідань. Перший Папа з Південної півкулі (він народився і служив в Аргентині. – Ред.), Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все він народний Папа – світло віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу", – заявив президент США.