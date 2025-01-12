Партизани виявили й розвідали секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході

Про це повідомляє пресслужба "Атеш" у телеграм.

Зазначається, що військова частина №36199 входить до 12 Головного Управління (ядерне забезпечення) МО РФ.

Окупанти намагаються приховати діяльність цього об'єкта та поширюють легенду, що там розташована в/ч №73750, але насправді це не так, зауважили у підпіллі. З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність - це вказує на те, що в/ч працює на користь Тихоокеанського флоту РФ, пояснили в "Атеш".

За словами партизан, місто Фокіно - це закрита адміністративно-територіальне утворення, що підтверджує високий ступінь таємності та важливість об'єкта. Ймовірно, що в цій в/ч можуть бути балістичні ракети, склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів.