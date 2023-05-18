Систему ППО Patriot в Україні дійсно пошкодили, але вже полагодили, – Пентагон
У міністерстві оборони США заявили, що в Україні справді було пошкоджено систему протиповітряної оборони Patriot. Проте її вже відремонтували
Про це сказала на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
"Одну систему Patriot дійсно було пошкоджено під час атаки росіян. Але її вже полагодили й вона в робочому стані", - сказала Сабріна Сінгх на брифінгу 18 травня.
Передісторія
У вівторок, 16 травня, Росія заявила, нібито знищила ракетою "Кинджал" ЗРК Patriot у Києві. В Міноборони України жартівливо відповіли, що РФ, аби завоювати світ, не потрібна навіть армія, поки в них є пресслужба. Увечері ж CNN з посиланням на джерела припустило, що система могла бути пошкоджена. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. І додав: у разі, якщо американська система ППО справді зазнала пошкоджень і потребує ремонту за межами України, США із цим допоможуть.
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