Про це Резніков повідомив у кулуарах Україно-американського форуму, передає РБК-Україна.

"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що українські військові у Бахмуті роблять важливу справу: зменшують наступальну міць російських військ і не дають їм можливості розпочати наступ на інших ділянках фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 000 втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку. Маю на увазі вбитих і поранених разом", - сказав Резніков.