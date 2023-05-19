Росіяни під Бахмутом втратили до 70 тис. убитими та пораненими, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втратили загалом близько 70 тис. убитими та пораненими
Про це Резніков повідомив у кулуарах Україно-американського форуму, передає РБК-Україна.
"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що українські військові у Бахмуті роблять важливу справу: зменшують наступальну міць російських військ і не дають їм можливості розпочати наступ на інших ділянках фронту.
"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 000 втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку. Маю на увазі вбитих і поранених разом", - сказав Резніков.
- Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів та посилив угруповання, проте попри це ЗСУ просунулися вперед.
- Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українських військових у Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста.
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