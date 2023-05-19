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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Пригожин визнав, що вагнерівці не можуть оточити ЗСУ у Бахмуті, та звинувачує міноборони РФ для задоволення власних амбіцій, - ISW

Пригожин визнав, що вагнерівці не можуть оточити ЗСУ у Бахмуті, та звинувачує міноборони РФ для задоволення власних амбіцій, - ISW

19 травня, 2023 п'ятниця
05:56
Війна з Росією Євген Пригожин

Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські Сили оборони в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста

Про це стверджує Інститут вивчення війни.

Так, Пригожин звинуватив міноборони Росії у втраті вигідних позицій після того, як підпорядковані йому частини відступили з позицій на флангах Бахмута, необхідних для оточення. 

Вагнерівці давно заявляли про плани оточити Бахмут та заманити у пастку сили ЗСУ, але виявилися неспроможними зробити це після того, як українське військо почало активно захищати місто.

ISW раніше оцінював, що російські війська навряд чи оточать Бахмут після того, як вагнерівці здійснили кілька швидких проривів на північ, південь і схід від міста взимку-навесні 2023 року. 

"Ймовірно, Пригожин передбачав, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через побоювання неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня", - нагадують експерти. 

Натомість українські сили надавали пріоритет обороні сухопутних комунікацій на захід від Бахмута, що змусило війська Вагнера вести бойові дії у міських умовах та пробиватися прямо через саме місто.

"Визнання Пригожина ще більше підтверджує заяви українських чиновників про те, що ПВК Вагнера втрачає ініціативу на полі бою", - кажуть в Інституті.

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Крім того, пов'язані з Пригожиним та його найманцями блогери звинувачують російські регулярні війська у військових невдачах у Бахмуті та його околицях.

Пригожин прямо звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова з проханням утримати Сакко і Ванцетті ще як мінімум кілька днів. Він звинуватив Герасимова у відступі військ РФ з флангів Бахмута.

Російський блогер, пов'язаний із ПВК Вагнера, заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідні захисту флангів Бахмута. Він стверджував, що російські повітряно-десантні війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", і українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши росіян можливості рухатися та закріпитися у наміченому місці.

"Намагання Пригожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута спонукають деяких ультранаціоналістів звинувачувати його у використанні битви за Бахмут для задоволення особистих амбіцій", - вважають аналітики.

Російські лідери (силовики) намагаються дискредитувати Пригожина, звинувачуючи його у спробі використати перемогу в Бахмуті для просування своїх політичних устремлінь у РФ, додають в Інституті.

  • Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
  • Згодом в Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак захисників. 
  • Українські Сили оборони за добу 17 травня подолали майже 2 кілометри відстані на Бахмутському напрямку, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
  • 18 травня Пригожин стверджував, що підрозділи міноборони Росії відійшли від позицій на півночі Бахмута Донецької області на 570 метрів.
  • Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила: ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів та посилив угруповання, проте попри це ЗСУ просунулися вперед.
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
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