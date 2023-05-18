ЗСУ за добу просунулися на 1700 метрів на флангах Бахмута, - Череватий
Українські Сили оборони за добу 17 травня подолали майже 2 кілометри відстані на Бахмутському напрямку
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що зараз немає переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти", - сказав Череватий.
Він зазначив, що Бахмут досі є епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 - авіацією.
"В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА "Орлан" та вісім польових складів з боєприпасами", - сказав речник.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак захисників.
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