Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що зараз немає переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти", - сказав Череватий.

Він зазначив, що Бахмут досі є епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 - авіацією.

"В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА "Орлан" та вісім польових складів з боєприпасами", - сказав речник.