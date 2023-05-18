ISW: Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута
Російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак захисників
Про це повідомляє звіт "Інституту вивчення війни" (ISW).
У звіті повідомляється, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.
Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута. У свою чергу речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян.
"Один з відомих мілблогерів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі", - говориться у звіті ISW.
- 13 травня повідомлялося, що українські військові поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута.
- 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
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