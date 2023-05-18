Про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила, що всі атаки ворога відбиті, ЗСУ контролює південно-західну частину Бахмута.

За її словами, противник атакував також околиці на півночі від Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів.

"У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міеістра також зазначила, що ЗСУ виграють час для "певних запланованих дій".