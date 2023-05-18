Ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів, проте ЗСУ просунулись вперед, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів та посилив угруповання, проте попри це ЗСУ просунулися вперед
Про це вона написала у телеграмі.
Маляр зазначила, що всі атаки ворога відбиті, ЗСУ контролює південно-західну частину Бахмута.
За її словами, противник атакував також околиці на півночі від Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів.
"У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - йдеться у повідомленні.
Заступниця міеістра також зазначила, що ЗСУ виграють час для "певних запланованих дій".
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони Росії відійшли від позицій на півночі Бахмута Донецької області на 570 метрів.
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