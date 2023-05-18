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Ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів, проте ЗСУ просунулись вперед, - Маляр

18 травня, 2023 четвер
19:37
Війна з Росією Бахмут

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворог стягнув у Бахмут більшу частину резервів та посилив угруповання, проте попри це ЗСУ просунулися вперед

Про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила, що всі атаки ворога відбиті, ЗСУ контролює південно-західну частину Бахмута. 

За її словами, противник атакував також околиці на півночі від Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів. 

"У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав  втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міеістра також зазначила, що ЗСУ виграють час для "певних запланованих дій".

  • Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони Росії відійшли від позицій на півночі Бахмута Донецької області на 570 метрів.
Донеччина
Бахмут
Ганна Маляр
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