Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони РФ відійшли від позицій на півночі Бахмута на 570 метрів
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони Росії відійшли від позицій на півночі Бахмута Донецької області на 570 метрів
Відповідну заяву поширила його пресслужба.
"На жаль, підрозділи МО РФ відійшли до 570 метрів на півночі від Бахмута, оголовши наші фланги. Я звертаюсь до міноборони особисто, бо листи мої не читають. У мене прохання до вас: будь ласка, не віддавайте населені пункти Сако і Ванцетті", - сказав Пригожин.
Він закликав утримувати їх за будь-яку ціну принаймні ще кілька днів.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони за добу просунулися на 1700 метрів на флангах Бахмута.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак захисників.
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