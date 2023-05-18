Відповідну заяву поширила його пресслужба.

"На жаль, підрозділи МО РФ відійшли до 570 метрів на півночі від Бахмута, оголовши наші фланги. Я звертаюсь до міноборони особисто, бо листи мої не читають. У мене прохання до вас: будь ласка, не віддавайте населені пункти Сако і Ванцетті", - сказав Пригожин.

Він закликав утримувати їх за будь-яку ціну принаймні ще кілька днів.