Бахмут продемонстрував підкилимні ігри та конфлікти російської армії з ПВК, - очільник Ради резервістів Сухопутних військ
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що регулярна армія РФ виявилася нездатною виконувати стратегічні завдання
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Східний плацдарм не виправдав сподівань ворога. Бахмут продемонстрував відмінність двох армій, двох доктрин, двох філософій ведення війни, двох філософій оборони своєї країни. Якщо росіяни намагалися захопити Бахмут під свята та символи, то українська армія воює з противником відносно тактичної та оперативної ситуації. ЗСУ не прив'язують себе до дат, але прив'язують себе до успіху. Бахмут був очікуваним результатом того, що ворог буде змушений звідти відступати", - підкреслив Тимочко.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Бахмут продемонстрував внутрішні підкилимні ігри та конфлікти російської армії з приватними арміями.
"На флангах Бахмута ЗСУ успішно розбивають не тільки вагнерівців, а й інші ПВК. Приватна компанія "Ветеран" була перекинута на Донеччину для підсилення, тому що регулярна армія РФ виявилася нездатною виконувати завдання", - зауважив Тимочко.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак захисників.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські Сили оборони за добу 17 травня подолали майже 2 кілометри відстані на Бахмутському напрямку
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