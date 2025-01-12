На Одещині 12-річний хлопець заліз на вагон потяга і помер від удару струмом
У Подільському районі Одеській області 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом і загинув
Про це інформує поліція регіону.
Як зазначається, подія сталася 11 січня близько 20:00 на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.
Поліціянти попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.
Хлопець помер дорогою в лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.
- Смертельний інцидент стався на Волині 21 вересня. У селі Промінь Баратинської громади від удару струмом загинув водій вантажівки.
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