На Одещині 12-річний хлопець заліз на вагон потяга і помер від удару струмом

Про це інформує поліція регіону.

Як зазначається, подія сталася 11 січня близько 20:00 на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

Поліціянти попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.

Хлопець помер дорогою в лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.