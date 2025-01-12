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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Військо закінчується. Настав час для дорослої розмови влади з населенням, інакше наслідки будуть критичними, - депутат міськради Харкова Ревчук
Ексклюзив

Військо закінчується. Настав час для дорослої розмови влади з населенням, інакше наслідки будуть критичними, - депутат міськради Харкова Ревчук

Тетяна Нижник
12 січня, 2025 неділя
10:05
Війна з Росією

Президент має провести детальний аналіз, і сказати, що люди у війську закінчуються

Зміст

Таку думку висловив депутат Харківської міської ради Артем Ревчук в етері "Еспресо".

"Зараз дуже небезпечний момент, і відсутність з боку влади дорослої розмови з людьми є великою проблемою. Влада повинна чесно поговорити з населенням про те, що відбувається. Український народ заслуговує на це. Якщо ми не зробимо висновків і кожен з нас не візьме долю своєї держави в свої руки, буде дуже важко. Президенту потрібно провести детальний аналіз і сказати людям, що без їхньої допомоги перемога неможлива. Потрібно готувати резерви. Як казав Залужний, підготовка військовослужбовця займає від півроку до року", - зазначив він.

Українська армія значно змінилася в кращу сторону порівняно з 2022 роком. Але найбільша проблема - це нестача мотивованих людей. Ревчук каже, що у 2022 році серед його оточення були одні добровольці. Зараз ситуація критична, більше 100 тис. людей у СЗЧ, бо їх "впіймали" на вулиці і відправили на фронті. Такі люди непотрібні в армії, це лише проблема для командирів.

"Треба пояснити людям, що прихід в армію - це не обов'язково смерть. Потрібно думати про мотивацію нових військовослужбовців. Втрата зв'язку з сім'єю і матеріальних ресурсів є великим випробуванням. Забезпечення військових на лінії зіткнення потрібно піднімати, а також надавати мотиваційні пакети при вступі в армію. Необхідно давати "підйомні", як це робиться в Росії. Якщо нормально поговорити з військовими і ветеранами, вони скажуть, що спонукає людей мобілізуватися. Важливо, щоб люди могли вибрати свій підрозділ і спланувати своє життя. Необхідно встановити терміни служби, щоб люди не відчували себе вічними рабами", - сказав він.

Сьогодні українці дуже залежні від західної допомоги. Але кожен має виконувати свою роботу, інакше ми можемо втратити навіть те, що маємо зараз. Це тонка грань між тим, як фронт тримається сьогодні, і тим, що може бути завтра. Війна зачепить всіх, особливо чоловіків. Різниця лише в тому, чи будуть вони служити в українській армії, захищаючи свою державу, чи в російській армії, як це сталося в Херсонській області або Запоріжжі, де українських хлопців мобілізували проти своїх же громадян, резюмував Ревчук.

  • Напередодні повідомлялося, що по всій країні правоохоронці проводять спецоперацію з перекриття каналів незаконного вивозу чоловіків за кордон. Йшлося про понад 600 одночасних обшуків. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
мобілізація
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