Сили ППО за ніч знищили 60 із 94 російських безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, із 18:00 11 січня до ранку наступного дня війська РФ запустили по Україні 94 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Курськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 12 січня підтверджено збиття 60 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Крім того, ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.