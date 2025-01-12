Сили ППО за ніч знищили 60 із 94 російських безпілотників
У ніч проти неділі, 12 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 60 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, із 18:00 11 січня до ранку наступного дня війська РФ запустили по Україні 94 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Курськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на ранок 12 січня підтверджено збиття 60 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Обійшлось без жертв та постраждалих.
Крім того, ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
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