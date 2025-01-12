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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України, - розвідка Південної Кореї

КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України, - розвідка Південної Кореї

Ксенія Золотова
12 січня, 2025 неділя
08:26
Війна з Росією

За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Північна Корея скерувала близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Національна агенція розвідки Південної Кореї (NIS) підтвердила взяття в полон українськими військовими двох північнокорейських солдатів у Курській області.

Там також процитували слова полоненого військового КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів в Росії були "значні" втрати.

Південнокорейські посадовці оцінюють, що Північна Корея відправила приблизно 11 тис. військових для підтримки Росії у війні проти України.

NIS повідомила законодавцям минулого місяця, що щонайменше 100 жителів Північної Кореї були вбиті, ще близько 1000 отримали поранення.

  • Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Південна Корея
Курськ
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