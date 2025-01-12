Панамський Рубікон
Чи піде Трамп на військову операцію у Панамі? Цілком можливо, оскільки країну по суті контролює Китай
Це при тому, що канал має величезне значення для нацбезпеки США, оскільки через нього перекидається флот з Тихого до Атлантичного океану та навпаки.
Вважаю, що владі Панами пропонують самим розв'язувати це питання. Тобто "попросити" Китай забратися з країни.
Якщо вони не будуть проявляти активності, то піде план "Б", який США вже неодноразово використовували. Наприклад, у 1983 році була військова операція в Гренаді (президент Рейган). У 1989 році було вторгнення у Панаму, щоб змістити генерала Норьєгу (президент Буш-старший). У 1994 році операція на Гаїті для повернення до влади президента Арістіда (президент Клінтон). Приводи, як бачите, були менш значущими ніж контроль за стратегічно важливою транспортною артерією.
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Тому не зрозумів кіпішу стосовно заяв Трампа. Він і Мексиці жирно натякає, що якщо не поверне контроль на кордоні з США, який контролюють наркокартелі та завалюють разом з Китаєм США наркотиками (фентанілом), то теж будуть вирішувати це по-своєму.
Тому не розумію стогонів та криків.
До речі, Гренландія та Ісландія під час Другої Світової Війни без будь-яких пояснень були взяті під контроль Британською Імперією та США.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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