Імпічмент Юн Сок Йолю: президент Південної Кореї не візьме участі у судовому слуханні через побоювання за безпеку

Про це заявив адвокат президента Юн Гапген, пише Yonhap.

"Оскільки тривають спроби виконання незаконного та недійсного ордера на арешт Юна, ми занепокоєні особистою безпекою президента та ймовірними провокаціями проти нього", - сказав адвокат.

За його словами, для участі глави держави в судових засіданнях необхідно вирішити питання із забезпеченням його особистої безпеки.

Адвокати Юна раніше заявляли, що президент відвідає судовий процес у справі про його імпічмент у відповідний час, щоб представити свою позицію та аргументацію власних рішень у ситуації з оголошенням воєнного стану в країні.

Конституційний суд планує у вівторок, 14 січня, розпочати усні дебати в судовому процесі про імпічмент глави держави та до 4 лютого провести загалом п’ять слухань. Якщо Юн не з’явиться на слухання у вівторок, суд повинен буде припинити засідання та оголосити на четвер друге слухання, яке вже може проводитись і за відсутності Юна.