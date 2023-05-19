Маляр прокоментувала заяви росіян про захоплення Бахмуту
Сили оборони наразі контролюють південно-західну частину Бахмуту. Бої також тривають в Мар'їнці та Авдіївці
Про це заступниця міністра оборони сказала в ефірі телемарафону.
Вкиди росіян про нібито "повний контроль" над Бахмутом на Донеччині не відповідають дійсності.
"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт - видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", - зазначила Маляр.
За словами посадовиці, ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Також тривають бої в Мар'їнці та Авдіївці.
"Якщо ми аналізуємо бої за Бахмут, які тривають з минулого серпня - з минулого ж серпня вони не можуть просунутись. Якщо вони просуваються в місті на якийсь там кілометр майже за рік, це можна назвати стоянням на місці", - заявила заступник міністра оборони.
Вона зазначила, що Збройні сили України виконали низку задач на Бахмутському напрямку - знищили професійний склад Вагнера, зменшили наступальний потенціал росіян, зупинили просування ворога вглиб території України.
- Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські Сили оборони в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста.
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