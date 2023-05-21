Про це в telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Зокрема він зазначив, що українські війська зараз контролюють незначну частину Бахмута, але її оборона дуже актуальна, бо надає можливості входу в місто в разі зміни обстановки.

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"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - заявив Сирський і додав, що з командирами детально розібрали дії українських військ і порядок знищення ворога.

"Ситуація складна, але під контролем", - зауважив він.