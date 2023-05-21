Українські війська наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення, - Сирський
Українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення
Про це в telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
Зокрема він зазначив, що українські війська зараз контролюють незначну частину Бахмута, але її оборона дуже актуальна, бо надає можливості входу в місто в разі зміни обстановки.
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"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - заявив Сирський і додав, що з командирами детально розібрали дії українських військ і порядок знищення ворога.
"Ситуація складна, але під контролем", - зауважив він.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня.
- 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись.
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