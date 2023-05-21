Бахмут у напівоточенні ЗСУ, - Маляр

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що ЗСУ зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі об'єкта "Літак"

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись.