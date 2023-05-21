Бахмут у напівоточенні ЗСУ, - Маляр
Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись
Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті", - зазначила вона.
Маляр наголосила, що ЗСУ зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі об'єкта "Літак"
Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня.
- 21 травня зранку ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський заявив про втрату контролю ЗСУ над містом Бахмут Донецької області. Згодом речник президента Сергій Никифоров заявив про помилку і зазначив, що президент заперечив взяття Бахмута.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вдень 21 травня заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута.
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