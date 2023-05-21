Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.

"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - зазначив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

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"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав він.