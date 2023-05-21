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Війна з Росією: хроніка
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Бахмут знищений, бої тривають у південно-західній частині міста, - Череватий

21 травня, 2023 неділя
11:48
Війна з Росією Бахмут

Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута, росіяни не взяли місто до кінця

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.

"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - зазначив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

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"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав він.

  • Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
  • Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня. 
Донеччина
Бахмут
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