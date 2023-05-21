Бахмут знищений, бої тривають у південно-західній частині міста, - Череватий
Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута, росіяни не взяли місто до кінця
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.
"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - зазначив він.
За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.
Читайте також: Reuters з посиланням на Зеленського повідомило про втрату Бахмута, речник президента заявив про помилку
"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав він.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе