У неділю Сили оборони просунулися на 200 метрів у районі Бахмута, - Череватий
Українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Водночас українські війська продовжують утримувати південно-західну ділянку міста
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За його словами, Бахмут залишається пріоритетною ціллю для російських військових. Вони намагаються отримати повний контроль над містом. Водночас українські сили утримують фронт у південно-західній частині Бахмута.
"Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", - заявив Череватий.
- Нагадаємо, що українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.
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