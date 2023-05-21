Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, Бахмут залишається пріоритетною ціллю для російських військових. Вони намагаються отримати повний контроль над містом. Водночас українські сили утримують фронт у південно-західній частині Бахмута.

"Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", - заявив Череватий.